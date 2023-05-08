Вагнер - о рекорде Промеса: «Если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат»

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав высказался о том, что нидерландский форвард «Спартака» Квинси Промес стал рекордсменом Российской премьер-лиги по количеству голов среди легионеров, тем самым превзойдя показатель экс-игрока «армейцев».

Бразилец отметил, что рекорды для того и существуют, чтобы их бить, однако он рад, что его результат продержался десять лет.

«Возможно, если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат. Но я рад за Квинси, хочу искренне поздравить его с этим достижением», - приводит слова Вагнера Metaratings.ru..

Напомним, что Промес забил свой 86-й гол в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).