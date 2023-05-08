Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров - о Зареме: «Я бы в рот дал этой мамашке свисток, чтобы она свистеть пошла и попробовать, как это на вкус»

08 Мая 2023 • 21:42 Комментировать (2)

Бывший футболист питерского «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал супругу бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Зарему Салихову, за то, что она публично высказывается о работе судей Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что у «красно-белых» болезнь Заремы, ведь её высказывания отражаются на игроках.

«Она постоянно ноет, это не идет на пользу.  Нет чтобы стоять молчать. Я бы в рот дал этой мамашке свисток, чтобы она свистеть пошла и попробовать, как это на вкус — хорошо или плохо?», - заявил Быстров в видео на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Быстров Зарема Салихова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
White_Shark
08 Мая 2023 в 21:50
Фу, как не красиво Володя...
Подумал я до слова "свисток"
kostet
08 Мая 2023 в 21:47
Все мы согласны с Володей.У нее этот свисток всегда во рту.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Сочи Сочи
3
0
2.21 3.60 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
22:52 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе - о разгромном поражении от «Локомотива»: Мне кажется, равная была игра
22:13 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: Я сдал все документы для получения российского гражданства
22:02 · Россия. Премьер-лига
Салихова ответила Быстрову на оскорбления в свой адрес
21:52 · Россия. Премьер-лига
Вагнер - о рекорде Промеса: «Если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Быстров - о Зареме: «Я бы в рот дал этой мамашке свисток, чтобы она свистеть пошла и попробовать, как это на вкус» 2
21:37 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: В следующем году «Локомотив» будет в пятёрке
21:33 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали о состоянии Пиняева
21:29 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили, что хотят сохранить Изидора
21:23 · Россия. Премьер-лига
Баранник: Я меньше всех сомневался в том, что Дзюба сплотит «Локомотив»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Баранник объяснил, за счёт чего «Локомотив» добился прогресса
21:04 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о возможном продлении контракта с Дзюбой
20:42 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Спартак» может занять второе место в РПЛ 1
20:34 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Погостнов: «Как не за что бороться? У нас стоит задача побеждать в каждой игре»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Галактионов высказался о состоянии Дзюбы
20:15 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Сочи» показывает хороший футбол, но не хватает голов»
Все новости
Рекомендуем