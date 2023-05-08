Быстров - о Зареме: «Я бы в рот дал этой мамашке свисток, чтобы она свистеть пошла и попробовать, как это на вкус»

Бывший футболист питерского «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал супругу бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Зарему Салихову, за то, что она публично высказывается о работе судей Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что у «красно-белых» болезнь Заремы, ведь её высказывания отражаются на игроках.

«Она постоянно ноет, это не идет на пользу. Нет чтобы стоять молчать. Я бы в рот дал этой мамашке свисток, чтобы она свистеть пошла и попробовать, как это на вкус — хорошо или плохо?», - заявил Быстров в видео на ютуб-канале «Это футбол, брат!».