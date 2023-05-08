В «Локомотиве» сообщили, что хотят сохранить Изидора

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о будущем нападающего команды Вильсона Изидора.

«Вы сами видите — три матча и три гола. Это топ-игрок. Конечно, мы бы хотели сохранить его в составе «Локомотива». Игроки такого уровня в клубе очень нужны», — передает слова Нагорных «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 22-летний француз принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

Контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 5 миллионов евро.