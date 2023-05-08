Баранник: Я меньше всех сомневался в том, что Дзюба сплотит «Локомотив»

Бывший менеджер «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о роли нападающего Артёма Дзюбы в преображении «железнодорожников».

«Его роль очень весомая. Я меньше всех сомневался в том, что Артём добавит тех качеств, которых не хватало «Локомотиву» — задора, честолюбия, сделает команду сплоченной», — цитирует Баранника «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 34-летний форвард забил восемь голов и стал автором четырех результативных передач в 11 матчах за «Локомотив».

«Железнодорожники» набрали 35 очков за 26 игр и занимают девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В предстоящем туре команда Михаила Галактионова встретится с «Крыльями Советов».