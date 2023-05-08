Баранник объяснил, за счёт чего «Локомотив» добился прогресса

Бывший менеджер «Локомотива» Дмитрий Баранник оценил результаты «железнодорожников» текущей весной.

«Все мои ожидания по «Локомотиву» оправдались. Когда я говорил, что «Локомотив» финиширует в первой восьмерке, меня считали сумасшедшим. Слагаемые успеха? Сочетание опытных игроков, у которых есть амбиции, и молодых ребят, желающих проявить себя», — заявил Баранник «РБ Спорту».

После 26 туров «красно-зеленые» занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 35 набранных очков. В следующем туре «железнодорожники» сыграют с «Крыльями Советов» (14 мая).