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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» высказались о возможном продлении контракта с Дзюбой

08 Мая 2023 • 21:04 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
13.05 18:00

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о возможном продлении контракта с форвардом команды Артёмом Дзюбой. Напомним, трудовое соглашение 34-летнего футболиста с «железнодорожниками» истекает в конце текущего сезона.

«Является ли продление контракта с Дзюбой первоначальной задачей «Локомотива»? У нас много задач. Мы хотим сделать шаги, которые приведут к стабильному качеству игры и спортивному результату», — передает слова Леонченко «Чемпионат».

Функционер добавил, что спортивный блок клуба активно занимается вопросами контрактов и трансферов.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и стал автором четырех результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Владимир Леонченко
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