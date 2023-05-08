В «Локомотиве» высказались о возможном продлении контракта с Дзюбой

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о возможном продлении контракта с форвардом команды Артёмом Дзюбой. Напомним, трудовое соглашение 34-летнего футболиста с «железнодорожниками» истекает в конце текущего сезона.

«Является ли продление контракта с Дзюбой первоначальной задачей «Локомотива»? У нас много задач. Мы хотим сделать шаги, которые приведут к стабильному качеству игры и спортивному результату», — передает слова Леонченко «Чемпионат».

Функционер добавил, что спортивный блок клуба активно занимается вопросами контрактов и трансферов.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и стал автором четырех результативных передач.