Защитник «Локомотива» Погостнов: «Как не за что бороться? У нас стоит задача побеждать в каждой игре»

Защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов отреагировал на слова журналиста о том, что «железнодорожникам» уже не за что бороться в текущем сезоне.

«Как не за что бороться? У нас стоит задача на каждый матч выходить и прогрессировать, побеждать и набирать три очка в каждой игре», — передает слова Погостнова Sport24.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в восьми матчах за «Локомотив», в которых получил три желтые карточки.

После 26 туров «железнодорожники» занимают девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 35 набранных очков.