Нобоа: Я рад, что Хохлов останется в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отреагировал на информацию о том, что исполняющий обязанности главного тренера южан Дмитрий Хохлов останется в клубе на следующий сезон. Ранее об этом сообщил владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

«Хохлов останется на следующий сезон? Конечно, я рад», — приводит слова Нобоа Sport24.

Напомним, 47-летний специалист сменил на посту наставника «Сочи» Курбана Бердыева.

После 26 туров сочинский клуб располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка.

В следующем туре подопечные Хохлова сыграют с «Ростовом», встреча пройдет 14 мая в 19:00 по мск.

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