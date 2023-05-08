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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хохлова удивили слова президента «Сочи» о том, что он остаётся тренером на следующий сезон

08 Мая 2023 • 19:57 Комментировать

Президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил журналистам о том, что Дмитрий Хохлов продолжит тренировать команду в следующем сезоне. Временный наставник сочинцев отреагировал на такие слова руководителя.

«От вас первый раз слышу», - удивлённо сказал Хохлов, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Напомним, что Дмитрий Хохлов на временной основе принял «Сочи» месяц назад после внезапной отставки Курбана Бердыева. При Хохлове сочинцы провели в Премьер-лиге четыре матча (одна победа и три поражения).

На текущий момент «Сочи» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Борис Ротенберг Сочи
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