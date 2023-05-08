Директор департамента маркетинговых коммуникаций Российской премьер-лиги Антон Фетисов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подтвердил информацию о том, что стыковые матчи за право сохранения прописки в высшем дивизионе состоятся в начале июня.

«Да, информация о том, что первые стыковые игры пройдут 6 июня, а ответные 9 числа, соответствует действительности. Они были определены ещё в момент составления календаря на весь сезон. Эти даты всегда определяются заранее», - сказал Фетисов.

Напомним, напрямую РПЛ по тогам сезона покинут команды, которые занимают 15-е и 16-е место. В переходных играх примут клубы, занявшие 13-ю и 14-ю строчку в высшей лиге. Они разыграют право сохранить прописку в чемпионате с третьей и четвёртой командой Первой лиги соответственно.