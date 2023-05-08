«Пари НН» планирует выкупить игрока у «Зенита»

«Пари НН» рассчитывает сохранить в своих рядах полузащитника Ярослава Михайлова.

Как сообщает Metaratings, нижегородский клуб планирует выкупить Михайлова у «Зенита». В настоящий момент 20-летний футболист играет за «Пари НН» на правах аренды.

Отмечается, что в договоре аренды есть пункт о возможном выкупе Михайлова, однако «Зенит» должен дать зелёный свет.

За «Пари НН» Ярослав Михайлов провёл 23 матча. В них полузащитник записал на свой счёт один гол.

«Пари НН» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне стыковых игр. Ближайший матч команда проведёт 14 мая – против «Факела» на выезде.