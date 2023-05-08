В воскресенье «Зенит» оформил пятый подряд титул чемпиона России, обыграв на своём поле «Спартак» с результатом 3:2. На следующий день голкипер питерского клуба Михаил Кержаков опубликовал в социальных сетях фотографию с сигарой.

«Ну-ка брось», - написал в комментариях брат Михаила – Александр Кержаков.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в субботу, 13 мая. Команда Сергея Семака в этот день будет принимать «Краснодар». После финального свистка в Санкт-Петербурге намечены празднования.

Напомним, что «Зенит» после десяти чемпионств теперь имеет две звезды на своей эмблеме.