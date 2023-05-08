Гбамбле считает «Ахмат» одной из лучших команд РПЛ

Нападающий «Ахмата» Нене Джуниор Гбамбле ответил на вопрос об уровне грозненского клуба.

«Конечно, я считаю, что «Ахмат» — одна из лучших команд чемпионата России. Посмотрите, мы почти каждую неделю набираем очки, играем в хороший футбол, становимся сильнее. У нас все впереди», — приводит слова Гбамбле «РБ Спорт».

Футболист добавил, что в этом сезоне «Ахмат» может рассчитывать на попадание в первую пятерку, а дальше — только больше.

После 26 туров подопечные Сергея Ташуева занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 43 очка. В следующем туре «Ахмат» встретится с «Динамо» (14 мая).