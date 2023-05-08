Радимов поддержал решения арбитра Кукуяна в матче «Зенит» - «Спартак»

После воскресного матча между «Зенитом» и «Спартаком» в среде экспертов и футбольных фанатов активно обсуждаются некоторые решения судьи Павла Кукуяна. Так, незадолго до второго гола питерцев рефери не назначил пенальти в пользу «Спартака», а позже не зафиксировал фол в атаке со стороны «Зенита».

Комментарий по поводу этих решений Кукуяна дал бывший футболист «сине-бело-голубых» Владислав Радимов. Он поддержал рефери.

«Сначала Зобнин толкнул Кузяева, Кузяев толкнул в ответ – ничего там нет криминального. Судья был рядом, дал бороться, если уж такие еще моменты свистеть…» - сказал Радимов, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

«А в моменте с Бальде там наступ был по касательной, то есть не наступил, а «чиркнул». Та самая «степень контакта». Как они её определяют - я не знаю. Я думаю, от таких пенальти вообще стоит отказаться», - отметил Радимов.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» на своём поле со счётом 3:2. Команда Сергея Семака за счёт этой победы оформила титул чемпиона России.