Оганесян — о возможной смене гражданства: Если поступит предложение — рассмотрю его

Вингер «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о возможной смене спортивного гражданства.

«Сейчас серьезно этот вопрос не рассматриваю. Это все лишние мысли. Идет сезон — вся концентрация должна быть направлена на игру. Категоричной позиции в этом вопросе нет», — цитирует Оганесяна «РБ Спорт».

Футболист отметил, что если поступит предложение, то он обязательно его рассмотрит, посоветуется с родителями, агентом и тогда примет решение.

В нынешнем сезоне 21-летний Оганесян принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну голевую передачу.