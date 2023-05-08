Названы даты стыковых игр за места в РПЛ

Футбольный сезон в России постепенно выходит на финишную прямую. Из Премьер-лиги в Первую лигу точно вылетят две команды – те, которые займут 15-е и 16-е места в турнирной таблице. По обратному маршруту, в свою очередь, проследуют команды, которые финишируют на первом и втором местах в Первой лиге.

Ещё два места в РПЛ на следующий сезон будут разыгрываться в стыковых играх: 13-я команда элиты будет играть против 4-й команды Первой лиги, а 14-я команды элиты – против 3-й команды Первой лиги.

Первые стыковые матчи пройдут 6 июня, а ответные – 9 июня. Об этом рассказывает «Матч ТВ».