Личка раскрыл секрет успеха «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка назвал секрет успеха своей команды.

После 26 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

«Это совместная работа тренерского штаба и игроков, которые голодные и хотят провести игру успешно. Стараемся улучшать в каждой игре. Команда честно работает», — приводит слова Лички Sport24.

Также чешский специалист отметил, что «Оренбург» никогда не будет гоняться за такими клубами, как «Зенит» или «Спартак», однако команда может совершенствоваться от игры к игре.

Свой следующий матч «Оренбург» проведёт 13 мая против «Урала». Встреча начнётся в 12:00 по московскому времени.