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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Захара Волкова высказался о возможном возвращении экс-игрока «Химок» в РПЛ

08 Мая 2023 • 16:08 Комментировать

Виталий Леденёв, агент защитника БАТЭ Захара Волкова, высказался о будущем футболиста. Напомним, с января 2022 по февраль 2023 года 25-летний игрок выступал на правах аренды за «Химки».

«У БАТЭ есть еврокубки, команда может попасть даже в Лигу чемпионов, поэтому по конкретике не можем определиться. Разговариваем не только с российскими клубами, им интересуется и ряд израильских команд», — приводит слова Леденёва «РБ Спорт».

При этом агент футболиста добавил, что до конца своего контракта Волков не покинет БАТЭ. Отметим, что трудовой договор защитника с белорусским клубом истекает в конце 2023 года.

В текущем сезоне Волков принял участие в десяти матчах за БАТЭ и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
БАТЭ Захар Волков Виталий Леденёв
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