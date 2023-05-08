Агент Захара Волкова высказался о возможном возвращении экс-игрока «Химок» в РПЛ

Виталий Леденёв, агент защитника БАТЭ Захара Волкова, высказался о будущем футболиста. Напомним, с января 2022 по февраль 2023 года 25-летний игрок выступал на правах аренды за «Химки».

«У БАТЭ есть еврокубки, команда может попасть даже в Лигу чемпионов, поэтому по конкретике не можем определиться. Разговариваем не только с российскими клубами, им интересуется и ряд израильских команд», — приводит слова Леденёва «РБ Спорт».

При этом агент футболиста добавил, что до конца своего контракта Волков не покинет БАТЭ. Отметим, что трудовой договор защитника с белорусским клубом истекает в конце 2023 года.

В текущем сезоне Волков принял участие в десяти матчах за БАТЭ и отметился одним забитым мячом.