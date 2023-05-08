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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шелия: «Считаю, что я нахожусь на достаточно хорошем уровне»

08 Мая 2023 • 15:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
13.05 18:00

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ответил на вопрос, считает ли он себя одним из лучших голкиперов чемпионата России.

По мнению 34-летнего футболиста, он выступает на достаточно хорошем уровне.

«Я могу всё что угодно считать. (Смеётся). Надо считать себя сильным, быть уверенным в себе. Не говорю, что я кого-то лучше, выше по мастерству», — цитирует Шелию «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Шелия провёл за «Ахмат» 30 матчей, пропустил 40 голов и в шести встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.  

После 26 туров РПЛ «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от тройки призёров на семь очков. До конца сезона командам осталось провести по четыре игры.

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Гиорги Шелия Ахмат
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ДИНАМО МОСКВА АХМАТ
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