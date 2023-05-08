Яковлев: «Юран — отличный мотиватор»

Нападающий «Пари НН» Владислав Яковлев высказался о работе под руководством Сергея Юрана, возглавившего команду в апреле нынешнего года.

«Сергей Николаевич — отличный мотиватор. Он умеет подобрать нужные слова, завести команду, правильно настроить её на игру», — приводит слова Яковлева пресс-служба нижегородского клуба.

Напомним, что за «Пари НН» Яковлев выступает на правах аренды, а принадлежит он ЦСКА. В составе нижегородской команды 21-летний нападающий успел провести девять матчей и забить в них один гол.

После 26 туров РПЛ «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 23 набранных очка. До конца сезона нижегородцам осталось провести четыре встречи.