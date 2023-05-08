Орлов рассказал, в чём сила «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов, который является фанатом «Зенита», ответил на вопрос, как клуб сможет заменить Малкома в случае летнего трансфера.

«Зенит» силён не Малкомом, а системой. Бразильцы уедут, а зарплата-то их останется! А за эти деньги можно пригласить хороших игроков. Вот и ответ на все вопросы. Уедут - не уедут. Уедут и хорошо - «Зенит» заработает деньги», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Также Орлов отметил, что по уровню влияния Малкома в «Зените» можно сопоставить с Халком, игравшим за команду в своё время.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Малком находится в сфере интересов лондонского «Арсенала».

Напомним, что в воскресенье «Зенит» оформил пятый подряд титул чемпиона России.