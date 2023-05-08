Мансилья подпишет с «Оренбургом» трёхлетний контракт

Аргентинский нападающий «Расинга» Брайан Мансилья, выступающий сейчас за «Оренбург» на правах аренды, перейдёт в российский клуб на постоянной основе.

По информации «РБ Спорт», контракт 26-летнего футболиста с «Оренбургом» будет рассчитан на три года. Отмечается, что перед выходными российский клуб отправил в «Расинг» договор о трансфере. Сторонам осталось лишь поставить подписи.

Ранее сообщалось, что за переход Мансильи «Оренбург» заплатит 1,1 миллион евро.

В нынешнем сезоне Мансилья провёл за «Оренбург» 22 матча, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 800 тысяч евро.