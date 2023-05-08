Сёмин: С «Зенитом» можно конкурировать

Известный российский тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос, могут ли другие клубы конкурировать с «Зенитом».

Напомним, что в воскресенье «Зенит» оформил пятый подряд титул чемпиона России.

«Почему нет? Все обязаны конкурировать. Это ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Спартак». «Зенит» - молодец, их нужно поздравить, видимо, все структуры клуба работают лучше, чем у других, поэтому они чемпионы. Лучше работает Сергей Семак, у них лучший подбор игроков», - сказал Сёмин, чьи слова приводит ТАСС.

Сёмин отметил, что остальные клубы должны разобраться в себе и понять, почему им не удаётся навязать «Зениту» конкуренцию.

Добавим, что на эмблеме «Зенита» теперь появилась вторая звезда. Питерцы стали чемпионами десятый раз в своей истории.