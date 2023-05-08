Радченко: «Зенит» на голову выше «Спартака»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о вчерашней победе «сине-бело-голубых» над московским «Спартаком» в матче 26-го тура Премьер-лиги. Команда Сергея Семака выиграла со счетом 3:2.

«Зенит» провёл не очень хороший матч против «Спартака», но победил. Команда Семака на голову выше остальных. Над эмблемой появится вторая звезда - это приятная и долгожданная вещь», - приводит слова Дмитрия «Чемпионат».

За четыре тура до завершения розыгрыша Премьер-лиги «Зенит» гарантировал себе чемпионский титул. Команда Семака опережает ближайшего преследователя на 13 баллов.