«Оренбург» принял решение по Мансилье

Стала известна судьба аргентинского полузащитника Брайана Мансильи в «Оренбурге». 26-летний игрок был арендован российским клубом летом прошлого года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство «Оренбурга» приняло решение выкупить хавбека у «Расинга». Стоимость потенциальной сделки оценивается в 1,1 миллиона евро. Трудовое соглашение Брайана с «Расингом» рассчитано до середины следующего года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Мансилья принял участие в 19 поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча (два – с пенальти) и пять результативных передач.