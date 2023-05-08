Камоцци: «Гегемония «Зенита» будет продолжаться, пока другие клубы не разберутся в себе»

Франко Камоцци, ранее работавший советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на очередное чемпионство петербургского «Зенита» в Премьер-лиге.

«Заслуженное чемпионство «Зенита». Их гегемония будет продолжаться, пока другие клубы не разберутся в себе и не поймут, что делать, чтобы преодолеть петербуржцев», - цитирует Камоцци издание «Спорт-Экспресс».

В домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:2. После этого успеха петербургский клуб стал недосягаем для конкурентов. «Сине-бело-голубые» опережают идущий вторым ЦСКА на 13 баллов.