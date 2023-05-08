Михаил Кержаков: «Я против Fan ID»

Страж ворот петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как относится к системе Fan ID, которую начали использовать в российском футболе.

«Не думаю, что есть вероятность того, что фанаты вернутся. У меня из родственников никто не сделал. Отец, наверное, из-за возраста. На месте фанатского актива я бы тоже поступал так же. Я против Fan ID», - приводит слова голкипера издание «Чемпионат».

Напомним, что паспорт болельщика начали оформлять с июля прошлого года. Изначально система работала на пяти стадионах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех аренах, принимающих матчи чемпионата РПЛ.