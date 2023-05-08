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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Мостовой: «Это самый сильный «Зенит» за мои три года в клубе»

08 Мая 2023 • 12:32 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой пообщался с журналистами после досрочного чемпионства команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Я в команде три года, и за этот отрезок, думаю, это самый сильный «Зенит». В этом сезоне у нас собралась прямо мощная команда», - приводит слова Мостового издание «Спорт-Экспресс».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России благодаря вчерашней победе над московским «Спартаком» в матче 26-го тура. Питерцы обыграли «красно-белых» со счетом 3:2.

Под руководством Сергея Семака «сине-бело-голубые» в пятый раз подряд стали обладателями золотых медалей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой
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