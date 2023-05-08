Зырянов назвал лучшего тренера и команду чемпионата России

Экс-футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал досрочное чемпионство «сине-бело-голубых» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Поздравляю Сергея Семака. Он самый лучший тренер России. «Зенит» - самая лучшая и сильная команда. Они это доказывали на протяжении всего сезона. Результат закономерен», - передает слова Константина издание Metaratings.ru.

В поединке 26-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» взял верх над «Спартаком» со счетом 3:2 и досрочно гарантировал себе чемпионский титул. Это пятое подряд чемпионство петербургского клуба под руководством Сергея Семака.