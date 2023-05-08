Рианчо: «Зениту» нужно развиваться, если он хочет снова выиграть РПЛ»

Экс-тренер казанского «Рубина» и московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался насчет гегемонии «сине-бело-голубых» в Российской премьер-лиге.

«Зениту» нужно развиваться, если он хочет снова выиграть чемпионат, я уверен, что Семак будет думать об этой эволюции. Остальные команды должны будут сделать то же самое!» - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Накануне состоялся поединок между «Зенитом» и «Спартаком» на «Газпром Арене». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Сергея Семака.

За четыре тура до завершения РПЛ питерцы досрочно стали чемпионами, а «красно-белые» занимают четвертое место.