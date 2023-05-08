Рианчо: «Скоро «Спартак» станет чемпионом»

Испанский тренер Рауль Рианчо оценил шансы московского «Спартака» побороться с петербургским «Зенитом» в следующем сезоне Российской премьер-лиги.

«Скоро «Спартак» тоже станет чемпионом. Это большая команда, которая всегда бьется за трофеи. Верю, «Спартак» способен побороться с «Зенитом» в следующем году и стать первым», - приводит слова Рианчо Legalbet.

В рамках 26-го тура «Зенит» принимал «Спартак» на своем поле. Петербургский клуб отпраздновал победу со счетом 3:2 и досрочно гарантировал себе чемпионский титул. Под руководством Сергея Семака «сине-бело-голубые» в пятый раз подряд становятся чемпионами РПЛ.