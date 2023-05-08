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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обухов: «Считаю, у «Оренбурга» хороший состав»

08 Мая 2023 • 12:05 Комментировать
Урал
...
Оренбург
13.05 12:00

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов поделился мнением об уровне игроков своей команды.

31-летний футболист не согласился с мнением, что «Оренбург» обладает скромным составом. По словам Обухова, его команду представляют квалифицированные футболисты, которые верят в себя.

«В нашей команде квалифицированные ребята. Это то, чего нам не хватало по началу сезона, как и веры в себя. Сейчас всё это есть. Считаю, у нас хороший состав», — приводит слова Обухова Sport24.

После 26 туров РПЛ «Оренбург» набрал 39 очков и сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице. До конца сезона командам осталось провести по четыре игры.  

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Обухов Оренбург
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УРАЛ ОРЕНБУРГ
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