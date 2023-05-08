Обухов: «Считаю, у «Оренбурга» хороший состав»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов поделился мнением об уровне игроков своей команды.

31-летний футболист не согласился с мнением, что «Оренбург» обладает скромным составом. По словам Обухова, его команду представляют квалифицированные футболисты, которые верят в себя.

«В нашей команде квалифицированные ребята. Это то, чего нам не хватало по началу сезона, как и веры в себя. Сейчас всё это есть. Считаю, у нас хороший состав», — приводит слова Обухова Sport24.

После 26 туров РПЛ «Оренбург» набрал 39 очков и сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице. До конца сезона командам осталось провести по четыре игры.