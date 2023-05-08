Ловрен поздравил «Зенит» с чемпионством

Бывший защитник петербургского «Зенита», а ныне игрок французского «Лиона» Деян Ловрен прокомментировал досрочное чемпионство петербургского «Зенита» в Премьер-лиге.

«Поздравляю с победой в чемпионате. Молодец, синий «Зенит»!» - гласит сообщение хорватского футболиста в социальных сетях.

Вчерашняя победа над «Спартаком» (3:2) позволила «Зениту» в пятый раз подряд завоевать золотые медали чемпионата России.

Напомним, что Ловрен выступал за петербургский клуб с 2020 по 2022 год. Вместе с «сине-бело-голубыми» хорватский игрок три раза становился чемпионом России.