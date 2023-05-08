Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, когда прояснится ситуация по поводу продления контракта с клубом.

«По поводу контракта, ситуация у нас стабильная. Мы обсуждаем нашу селекционную работу, сборы. Какое примет решение клуб, так и будет. В нашей профессии лучше не загадывать. Очень много всего происходит, поэтому какое примет решение клуб, так и будет.

Скорее всего, это решение будет приниматься в конце сезона, а может и нет. У нас главный Магомед Даудов, он примет решение», — сказал Ташуев.

65-летний специалист возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. После 26 туров команда из Грозного набрала 43 очка и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. Соглашение между тренером и клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.