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Ташуев поделился подробностями по поводу продления контракта с «Ахматом» эксклюзив

08 Мая 2023 • 12:10 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
13.05 18:00

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, когда прояснится ситуация по поводу продления контракта с клубом.

«По поводу контракта, ситуация у нас стабильная. Мы обсуждаем нашу селекционную работу, сборы. Какое примет решение клуб, так и будет. В нашей профессии лучше не загадывать. Очень много всего происходит, поэтому какое примет решение клуб, так и будет.

Скорее всего, это решение будет приниматься в конце сезона, а может и нет. У нас главный Магомед Даудов, он примет решение», — сказал Ташуев.  

65-летний специалист возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. После 26 туров команда из Грозного набрала 43 очка и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. Соглашение между тренером и клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев РПЛ Ахмат
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