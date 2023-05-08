Мендес: «Победа в Кубке позволит ЦСКА вернуться на былые высоты»

Хавбек столичного ЦСКА Виктор Мендес рассказал о мотивации своей команды на остаток нынешнего сезона.

«Нам важно занять как можно более высокое место в РПЛ. Ну, и будем готовиться к финалу Кубка. Победа в Кубке поможет нам вернуться на те высоты, где наш клуб находился раньше», - приводятся слова легионера на официальном сайте «армейского» клуба.

Напомним, что ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России. В решающем поединке подопечные Владимира Федотова встретятся с победителем пары «Краснодар» - «Урал». Суперфинал турнира состоится на стадионе в Москве 11 июня.