Чистяков: «Проскочила мысль, что лишил «Зенит» титула»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков пообщался с представителями СМИ после поединка со столичным «Спартаком» в 26-м туре чемпионата России. «Сине-бело-голубые» одержали победу со счетом 3:2.

«Неприятно фолить на пенальти. Проскочили мысли, что лишил команду титула. Но Сергеев поправил эти мысли. Силы радоваться чемпионству всегда есть. Никогда не устанем», - передает слова защитника «Чемпионат».

За четыре тура до завершения сезона петербургский коллектив гарантировал себе золотые медали, оторвавшись от ближайшего преследователя на 13 баллов.