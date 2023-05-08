Капелло: «Зенит» - лучшая команда России в истории»

Экс-наставник сборной России и ряда европейских топ-клубов Фабио Капелло прокомментировал досрочное чемпионство петербургского «Зенита» в Премьер-лиге. «Сине-бело-голубые» в пятый раз подряд выиграли золотые медали.

«Поздравляю «Зенит» с чемпионским титулом. Это очень достойная команда, ведь они не отдают чемпионство уже пять лет. «Зенит» заслуженно можно назвать лучшей командой России в истории», - передает слова итальянского специалиста «Советский спорт».

За четыре тура до завершения сезона Российской премьер-лиги «Зенит» имеет в своем активе 64 балла и опережает идущий вторым ЦСКА на 13 очков.