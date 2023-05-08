Гойкович рассказал, какое место в РПЛ хочет занять «Оренбург»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, какое место рассчитывает занять его команда по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, что после 26 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. До конца чемпионата команде Марцела Лички осталось провести четыре игры.

«Мы хотим попробовать занять пятое место. И сможем это сделать! Рядом с нами «Ахмат», «Динамо», «Краснодар». Вот эти команды будут бороться за право быть в пятёрке чемпионата», — цитирует Гойковича Sport24.

Свой следующий матч «Оренбург» проведёт 13 мая против «Урала». Начало — в 12:00 по московскому времени.