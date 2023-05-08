Кавазашвили: «Зенит» получил достойного противника»

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о вчерашнем матче между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в 26-м туре Премьер-лиги. Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась поражением «красно-белых» со счетом 2:3.

«Матч был очень достойный. Он настолько был зрелищным для болельщиков, настолько был напряженным. «Зенит» получил достойного противника», - приводятся слова Кавазашвили на страницах «Спорт-Экспресса».

«Зенит» после вчерашней победы оторвался от второго места на 13 баллов и гарантировал себе чемпионский титул. «Спартак» с 49 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице.