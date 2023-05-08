Обухов рассказал, почему «Оренбург» дома играет лучше, чем на выезде

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов поделился мнением о том, почему его команда выездные матчи проводит хуже, нежели домашние.
По словам Обухова, всё дело в искусственном газоне на домашней арене «Оренбурга», к которому команда уже успела привыкнуть.
«Дома всё-таки искусственное поле, и мы привыкаем к нему. В матче с ЦСКА потребовалось минут пятнадцать, чтобы адаптироваться. Потому что отскоки, проскальзывание мяча чуть отличается», — приводит слова Обухова Sport24.
После 26 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков. Свой следующий матч команда Обухова проведёт 13 мая против «Урала». Начало — в 12:00 по московскому времени.
Бан пользователя