Обухов рассказал, почему «Оренбург» дома играет лучше, чем на выезде

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов поделился мнением о том, почему его команда выездные матчи проводит хуже, нежели домашние.

По словам Обухова, всё дело в искусственном газоне на домашней арене «Оренбурга», к которому команда уже успела привыкнуть.

«Дома всё-таки искусственное поле, и мы привыкаем к нему. В матче с ЦСКА потребовалось минут пятнадцать, чтобы адаптироваться. Потому что отскоки, проскальзывание мяча чуть отличается», — приводит слова Обухова Sport24.

После 26 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков. Свой следующий матч команда Обухова проведёт 13 мая против «Урала». Начало — в 12:00 по московскому времени.