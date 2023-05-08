Кассьерра прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком»

Колумбийский легионер петербургского «Зенита» Матео Кассьерра дал комментарий после поединка с московским «Спартаком» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» взяли верх в родных стенах со счетом 3:2.

«Мы знали о «Спартаке», это хорошая команда. Было важно победить, чтобы стать чемпионами. Все игры против «Спартака» особенные, потому что это топ-матчи, важно, что мы победили», - передает слова южноамериканца ТАСС.

За четыре тура до окончания сезона Премьер-лиги «Зенит» гарантировал себе чемпионский титул. Отрыв подопечных Сергея Семака от идущего вторым ЦСКА составляет 13 баллов.