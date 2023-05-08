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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шипицин: «Чемпионство «Зенита» скоро уже и самих питерцев не будет радовать» эксклюзив

08 Мая 2023 • 10:53 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал завоевание «Зенитом» пятого подряд титула чемпиона России.

- Моё мнение: всё закономерно. Что ожидалось, то и получилось. Тут ничего такого нового нет.  Какой-то борьбы не вышло. «Зенит» просто прошёлся по всем, как делает это всегда. У них команда хорошо укомплектована, есть большой бюджет. Они могут позволить себе дорогостоящих футболистов. Если из других клубов многие поразбегались, то «Зенит» спокойно всех удержал. У меня больше интереса вызывают борьба за второе место, вопрос стыков и команды, которые развивают свою молодёжь, добиваются с ней каких-то результатов.  А то, что «Зенит» снова чемпион, это и так понятно. Мне кажется, уже скоро даже самих питерцев это радовать особо не будет (смеётся). Думаю, если всё останется так же, то «Зенит» опять станет чемпионом в новом сезоне. Я же говорю: у клуба большой бюджет, практически все ребята в команде остались. Карантин, не карантин, такая нынешняя ситуация – но никто никуда не уходит, потому что финансы позволяют «Зениту» всех удерживать.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Чемпионат России Евгений Шипицин РПЛ
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