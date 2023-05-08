Соболев: «Малком и Клаудиньо - жёсткие провокаторы, их вознесли до небес»

Форвард столичного «Спартака» Александр Соболев рассказал, что думает о бразильском дуэте петербургского «Зенита» Малком - Клаудиньо.

«Малком и Клаудиньо - два жёстких провокатора. Им дали себя так вести. Их вознесли до небес, они у нас в России витают где-то в облаках - к ним нельзя прикоснуться, нельзя ничего сказать», - приводит слова нападающего «красно-белых» издание «РБ Спорт».

В матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Зенита» со счетом 2:3. После этой победы петербургский клуб гарантировал себе чемпионский титул в Премьер-лиге. «Красно-белые» занимают четвертое место и продолжают борьбу за награды.