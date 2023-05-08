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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Селин: «Я не считал, что у «Зенита» должна была быть лёгкая победа над «Спартаком» эксклюзив

08 Мая 2023 • 10:49 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (3:2), после которого клуб из Санкт-Петербурга обеспечил себе золотые медали чемпионата России.

- Многие ждали от «Зенита» более уверенной победы в этом матче.

- Я не знаю, кто ждал более уверенной. Наверное, те, кто думает, что «Зенит» каждый раз будет обыгрывать «Спартак» по 7:1, как полтора года назад. Вообще-то «Спартак» участвует в гонке за второе место. Я не считал, что у «Зенита» должна была получиться лёгкая победа. Тем более для «Спартака» это был серьёзный раздражитель. Все ещё до игры отдавали чемпионство «Зениту». Я думаю, «Спартак» очень хотел отсрочить этот момент.

- Победа питерцев закономерна?

- Мне кажется, ничья была бы более справедливым итогом. Если учесть, что первый гол курьёзный, «Спартак» привёз его себе сам, а перед вторым голом произошло нарушение, которое судья не свистнул, и потом получилась такая атака. Тем не менее «Спартак» возвращался в игру и отквитывал пропущенные мячи. Наверно, «Зенит» больше хотел выиграть этот матч, чтобы при поддержке своих болельщиков в игре со «Спартаком» стать чемпионом. Надо отметить что Семак угадал с заменами. Сергеев и Мантуан, сделавшие последний гол, вступили в игру как раз со скамейки.

- Чемпионство «Зенита» вопросов не вызывает?

- Не вызывает, оно заслуженное. Конкурентов за первое место в этом сезоне у питерцев не было, они прошли чемпионат ровно, не допустили особых срывов. Подбор игроков позволяет «Зениту» добиваться поставленных целей.

- В следующем чемпионате это продолжится?

- Рано говорить. Посмотрим, какой будет состав, останутся эти игроки или не останутся. Пока есть предпосылки к тому, что «Зенит» продолжит уверенно играть в нашем чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Чемпионат России РПЛ Алексей Селин
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