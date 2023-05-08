Радимов: «Ошибка Селихова изменила ход матча «Зенит» - «Спартак»

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об ошибке голкипера московского «Спартака» Александра Селихова во вчерашнем матче 26-го тура чемпионата России.

«Ошибка Селихова изменила ход встречи. «Спартак» выглядел нормально, уверенно вошел в игру, а «Зенит» практически ничего не создавал. Привозить такие мячи не имеет права вратарь такого уровня как Селихов», - передает слова Радимова издание «РБ Спорт».

После вчерашней победы «Зенит» досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги. За четыре тура до завершения сезона команда Сергея Семака опережает идущий вторым ЦСКА на 13 баллов.