Зобнин: «Не обидно, что «Зенит» стал чемпионом»

Хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин высказался касательно поражения своей команды от петербургского «Зенита» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» уступили со счетом 2:3.

«Нисколько не обидно, что «Зенит» стал чемпионом. Нам нужно было набирать очки. Думали о себе только. Обидно, что уступили в конкретном матче, нежели, что «Зенит» стал чемпионом в этом матче», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

За четыре тура до завершения сезона Премьер-лиги «Зенит» гарантировал себе чемпионский титул. В свою очередь «Спартак» с 49 набранными баллами занимает четвертое место в турнирной таблице.