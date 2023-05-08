Обухов: «Личка — классный мотиватор, при нём коллектив вообще не расслабляется»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов поделился мнением о главном тренере команды Марцеле Личке.

По словам 31-летнего футболиста, чешский наставник умеет держать своих подопечных в тонусе.

«Личка — очень классный тренер и мотиватор. При нём коллектив вообще не расслабляется. На каждой тренировке мы работаем на максимум», — приводит слова Обухова Sport24.

После 26 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Напомним, Личка возглавляет команду с 2020 года. Ранее он работал в «Динамо-Брест» и в чешском клубе «Хмел».

Свой ближайший матч «Оренбург» проведёт 13 мая против «Урала». Начало игры запланировано на 12:00 по московскому времени.