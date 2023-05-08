Червиченко объяснил ошибку Селихова в матче с «Зенитом»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об ошибке вратаря «красно-белых» Александра Селихова во вчерашнем матче против петербургского «Зенита».

«Он не справился с нервным напряжением. Кержаков, кстати, тоже был неспокоен. Слишком много нагнеталось всего вокруг этой встречи, слишком высока была цена ошибки», - приводит слова Червиченко издание «Спорт-Экспресс».

Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» и завершился победой «Зенита» со счетом 3:2. После этого успеха команда Сергея Семака стала недосягаема для конкурентов и гарантировала себе пятый чемпионский титул подряд.