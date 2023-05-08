Зарема: «Даже если в воротах будет Куртуа, на поле Иванов сделает нужный результат»

Зарема Салихова, которая является супругой экс-владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о работе судейской бригады во вчерашнем матче против петербургского «Зенит». «Красно-белые» уступили со счетом 2:3.

«Поддержите Селихова. Здесь, к сожалению, в нашей газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», выйдет на поле Иванов и сделает тот результат, который нужен», - передает слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

За четыре тура до завершения розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» гарантировал себе чемпионский титул. «Спартак», в свою очередь, с 49 набранными баллами располагается на четвертой строчке.