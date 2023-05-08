Зарема - о взаимодействии «Зенита» с судьями: «Когда надо, сделают согласно установкам свыше»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о взаимодействия судейского корпуса с петербургским «Зенитом».

«Можно сколько угодно приглашать к себе судей и пить с ними чай, не подкалывать, даже в ЭСК не обращаться, но это все не работает! Когда им надо, они сделают согласно установкам свыше», - приводятся слова Салиховой на страницах «Спорт-Экспресса».

В матче 26-го тура Премьер-лиги «Зенит» на «Газпром Арене» принимал московский «Спартак». Подопечные Сергея Семака отпраздновали победу со счетом 3:2.

За четыре тура до завершения сезона питерцы гарантировали себе чемпионский титул, а «красно-белые» занимают четвертое место.